Тренерский штаб Лэмпарда пополнила легенда «Челси» на позиции Миколенко

Победители Лиги чемпионов возъединились вновь уже в «Эвертоне»

Лэмпард и Коул / Фото - Эвертон

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард пригласил в свой штаб экс-партнера по «Челси». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Легендарный левый защитник «аристократов» Эшли Коул стал ассистентом 43-летнего специалиста. Ранее он работал в академии лондонского клуба.

Но несколько должностей ему все же придется совмещать. Коул также входит в тренерский штаб молодежной сборной Англии.

Напомним, на позиции левого защитника в «Эвертоне» выступает украинец Виталий Миколенко.