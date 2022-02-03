Защитник «Эвертона»: «Английский Миколенко лучше, чем у Зинченко»
Тренерский штаб Лэмпарда пополнила легенда «Челси» на позиции Миколенко
Победители Лиги чемпионов возъединились вновь уже в «Эвертоне»
16:20
Лэмпард и Коул / Фото - Эвертон
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард пригласил в свой штаб экс-партнера по «Челси». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».
Легендарный левый защитник «аристократов» Эшли Коул стал ассистентом 43-летнего специалиста. Ранее он работал в академии лондонского клуба.
Но несколько должностей ему все же придется совмещать. Коул также входит в тренерский штаб молодежной сборной Англии.
Напомним, на позиции левого защитника в «Эвертоне» выступает украинец Виталий Миколенко.
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