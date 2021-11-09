Тренерский штаб «Реала» сдался в вопросе возвращения Азара на топ-уровень

Эден Азар / фото - AS

Ведущий программы El Chiringuito и один из главных инсайдеров мадридского «Реала» Эду Агирре рассказал о положении Эдена Азара в столичной команде:

Изначально он играл не много в этом сезоне, потому что у него была усеченная предсезонка, потом он потихоньку восстанавливался от травм, но план был все тот же: с постепенным набором ритма и шаг за шагом сделать Азара футболисты основы.

Но сейчас реальность такова, что у Азара нет большой игровой практики (особенно за последний месяц), поскольку у него отсутствует должное отношение к делу, зато есть безразличие и плохая работа на тренировках. Как мне сказали, тренерский штаб «Мадрида» практически сдался в вопросе Азара.

У меня есть большие сомнения, что 30-летний футболист будет играть чаще в «Мадриде». Тем более Анчелотти уже все сказал и откровенно больше рассчитывает на Винисиуса. Повторюсь: плохая работа на тренировках – главная причина, почему итальянец не выпускает на поле Азара в большом кол-ве.

Что касается безразличия, Азар вообще никак не показывает свой гнев из-за отсутствия практики. На тренировках он не пытается работать усерднее, он не пытается исправить своё положение, он выглядит блекло на фоне своих одноклубников. Более того, мне сказали, что некоторые другие игроки раздражены тем, как Азар работает на тренировках.

Не могу сказать, что сезон для бельгийца окончен, но тренерский штаб уже больше месяца ждёт, когда Азар проснётся наконец на тренировках команды».