Трент рискует пропустить Евро

Защитник хромал под конец матча

Трент Александр-Арнольд / фото - Irish Mirror

Правый защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнольд получил повреждение в товарищеском матче со сборной Австрии, сообщает Sky Sports.

Хоть изначально фулбек «львов» просил замену, но смог доиграть до конца встречи. После матча он длительное время сидел на газоне, держась за поврежденную ногу.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал текущую ситуацию с травмой Арнольда:

«Мы оцениваем его состояние в ближайшие 24 часа. Мне кажется, что это проблема с бедром, наши медики проведут осмотр. Не было ничего хорошего в том, как Трент уходил с поля. Это плохой знак. Это последнее, что мне хотелось бы увидеть в этот вечер».

Тем не менее, повреждение Трента в какой-то степени облегчит работу Саутгейту в выборе игрока на правый фланг обороны, так как коуч взял на Евро-2020 четырех игроков на одну позицию.

Напомним, сборная Англии на Евро сыграет в одной группе с Чехией, Хорватией и Шотландией.