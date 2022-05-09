Петраков: «Якщо виведу збірну України на ЧС-2022, то прожив недаремно»
Тренування збірної України за день до вильоту в Німеччину на матч з «Боруссією»
11 травня українці зіграють з «жеребцями»
09 мая 22:49
Фото: УАФ
Збірна України продовжує підготовку до стикових матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022. Першим суперником українців стане національна команда Шотландії, а в разі перемоги в наступному матчі «синьо-жовтим» доведеться зіграти зі збірною Уельсу.
11 травня українці проведуть перший контрольний матч з «Боруссією» М. Сьогодні збірна України провела два тренування, а вже завтра вилетить до Німеччини.
Нагадаємо, що стали відомі ще два спаринг-партнери українців.
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