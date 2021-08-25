Экс-игрок «Шахтера»: «Отсутствие Трубина – серьезная потеря перед матчем с «Монако»
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом и может не сыграть против Франции
Национальная команда уже потеряла Бущана и Трубина
12:36
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF
Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Украинец был изолирован от команды и отправлен на карантин.
Таким образом, он вряд ли сможет помочь национальной команде в матчах отбора к ЧМ-2022, которые состоятся 1 сентября с Казахстаном и 4 сентября с Францией.
Ранее из-за травмы на две недели выбыл основной вратарь сборной Георгий Бущан, а после и его дублер Анатолий Трубин.
В сборную в срочном порядке были довызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.
Напомним, Ризнык прокомментировал вызов в национальную команду.
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