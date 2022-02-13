Три игрока «Динамо» не отправились с командой на сбор в Турцию. Известны причины

Шепелев восстанавливается после травмы, Шапаренко и Вивчаренко подхватили COVID-19

Николай Шапаренко / Фото: ФК Динамо

Сегодня, 13 февраля, «Динамо» отправилось на тренировочный сбор в Турцию.



Три игрока «Динамо» осталось в Украине. Полузащитник Владимир Шепелев в конце прошлого сбора получил повреждение икроножной мышцы и пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на клубной базе киевлян.

Полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко пропустят начало третьего сбора. Игроки сдали положительные тесты на коронавирус и остались на самоизоляции в Киеве. В случае выздоровления футболисты присоединятся к команде на сборе, который продлится до 22 февраля.

Напомним, что первый матч УПЛ в 2022-м году «Динамо» проведет 26-го февраля против «Ингульца».