«Заря» заинтересована в защитнике из Испании
Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста «Зари» по итогам сезона
Проголосовать можно в соцсетях клуба
Фото: ФК Заря
«Заря» запустила голосование на звание лучшего игрока команды по итогам сезона.
Среди номинантов – три футболиста – защитник Виталий Вернидуб, полузащитник Владислав Кочергин и форварда Аллахьяр Сайядманеш.
Вернидуб провел 20 матчей в УПЛ, на счету Кочергина 23 матча, шесть мячей и три ассиста, а у Аллахьяра 19 матчей, пять голов и три передачи.
Проголосовать можно в соцсетях клуба в Facebook, Instagram и Twitter.
«Заря» финишировала третьей в УПЛ.
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