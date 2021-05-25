Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста «Зари» по итогам сезона

Проголосовать можно в соцсетях клуба

Фото: ФК Заря

«Заря» запустила голосование на звание лучшего игрока команды по итогам сезона.

Среди номинантов – три футболиста – защитник Виталий Вернидуб, полузащитник Владислав Кочергин и форварда Аллахьяр Сайядманеш.

Вернидуб провел 20 матчей в УПЛ, на счету Кочергина 23 матча, шесть мячей и три ассиста, а у Аллахьяра 19 матчей, пять голов и три передачи.

Проголосовать можно в соцсетях клуба в Facebook, Instagram и Twitter.

«Заря» финишировала третьей в УПЛ.