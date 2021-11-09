Три игрока сборной Украины тренировались отдельно накануне встречи с Болгарией

Команда начала заключительный в этом году сбор

фото - УАФ

8 ноября сборная Украины в последний раз в 2021-м году собралась для подготовки к предстоящим матчам.

Национальную команду ждет важнейший матч отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября), который решит, смогут ли «сине-желтые» принять участие в катарском мундиале.

Но сначала команде предстоит провести контрольную встречу с Болгарией, которая пройдет 11 ноября.

Подопечные Петракова уже провели свою первую тренировку на этом сборе.

В общей тренировке приняли участие 19 игроков, а еще три футболиста занимались по отдельно.

Этими игроками являются Артем Довбик, Николай Матвиенко и Тарас Качараба. По информации источника, все три футболиста получили облегченную тренировку, направленную на восстановление, так как лишь за день до сбора играли в матчах внутренних чемпионатов.

Напомним, Петраков назвал причину, по которой вызвал Дениса Гармаша в сборную Украины.