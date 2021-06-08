Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
29-летний испанец может продолжить карьеру у себя на родине
8 июня 22:54
Фран Соль / Фото - footboomНападающий «Динамо» Фран Соль попал в сферу интересов трех испанских клубов. Об этом сообщает страница Castañazos TOP в Twitter.
29-летнего форварда намерены видеть в своих рядах «Тенерифе», цвета которого он защищал в минувшем сезоне на правах аренды, а также «Эйбар». Третьим же клубом, присоединившимся к борьбе за футболиста, стал «Леганес».
В сезоне-2020/21 в активе Соля 10 голов и 2 результативных передачи в 39 матчах за «Тенерифе» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что испанец намерен разорвать соглашение с «Динамо».
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