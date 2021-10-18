Три суперзвезды бесплатно. «Реал» готовит грандиозную трансферную кампанию

Мадридцы хотят привезти на обновленный «Бернабеу» новых «галактикос»

Флорентино Перес / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» планирует провернуть летом 2022-го года целый ряд громких трансферов, сообщает издание Marca.

В стане «сливочных» говорят о подписании Килиана Мбаппе как о чем-то само собой разумеющемся, ведь игрок ранее сам заявил о желании оказаться в футболке «бланкос».

Этим летом команда из столицы Испании пыталась подписать его за 200 миллионов евро, но так как ПСЖ отказался продавать свой главный актив, то в Мадриде ждут его бесплатно следующим летом.

Также «королевский клуб» планирует подписать двух суперзвезд АПЛ, чьи контракты истекают в 2022-м году.

Речь идет о защитнике «Челси» Антонио Рюдигере и хавбеке МЮ Поле Погба. И если первый пока что сомневается в своем положении в Лондоне, то второй уже не первый год думает о переезде в Мадрид.

Оба футболиста входят в планы президента «Реала» Флорентино Переса, который хочет привезти на обновленный «Сантьяго Бернабеу» целый ряд звезд мирового масштаба.

Напомним, стала известна заявка «Реала» на матч с «Шахтером».