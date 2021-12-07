Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ

Португальская команда отправилась в ЛЕ

Фото: пресс-служба Атлетико

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Порту» принимал «Атлетико», обе команды имели шансы на плей-офф турнира.

«Порту» больше держал мяч, но «Атлетико» эффективнее реализовывал свои шансы, хоть первый и тайм и прошел без забитых мячей.

А во 2-м забил Гризманн, выведя «Атлетико» вперед.

Отметим, что с 67-й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве, был удален Карраско. Но это длилось недолго, ведь уже на 70-й минуте команды были в равных составах, у «Порту» красную карточку получил Венделл. А спустя 5 минут и Марчесин за пределами поля.

Затем команды устроили голевую феерию после 90-й минуты. Дважды забил «АТлетико», а «Порту» оформил гол престижа.

В итоге «Атлетико» заняло 2-е место в своей группе, набрав 7 очков и выйдя в плей-офф ЛЧ со 2-го места. «Порту» с 5-ю баллами будет выступать в Лиге Европы весной.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Порту – «Атлетико» 1:3

Голы: Оливейра, 90+6, пен – Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Предупреждения: Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).

Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

Обзор матча: