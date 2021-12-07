Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ

Португальская команда отправилась в ЛЕ
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:48
Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Фото: пресс-служба Атлетико

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Порту» принимал «Атлетико», обе команды имели шансы на плей-офф турнира.

«Порту» больше держал мяч, но «Атлетико» эффективнее реализовывал свои шансы, хоть первый и тайм и прошел без забитых мячей.

А во 2-м забил Гризманн, выведя «Атлетико» вперед.

Отметим, что с 67-й минуты «Атлетико» играл в меньшинстве, был удален Карраско. Но это длилось недолго, ведь уже на 70-й минуте команды были в равных составах, у «Порту» красную карточку получил Венделл. А спустя 5 минут и Марчесин за пределами поля.

Затем команды устроили голевую феерию после 90-й минуты. Дважды забил «АТлетико», а «Порту» оформил гол престижа.

В итоге «Атлетико» заняло 2-е место в своей группе, набрав 7 очков и выйдя в плей-офф ЛЧ со 2-го места. «Порту» с 5-ю баллами будет выступать в Лиге Европы весной.

Лига чемпионов, 6-й тур

«Порту – «Атлетико» 1:3

Голы: Оливейра, 90+6, пен – Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Предупреждения: Тареми (32), Корреа (67), Отавио (67), Пепе (69).

Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

Обзор матча:

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Мадрид Порту

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Футбол Примерa (Испания)
6 декабря 09:00
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Главное за вчера
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави
Футбол В Европе
5 декабря 01:23
«Мальорка» сенсационно переиграла «Атлетико», забив решающий мяч на 91-й минуте
«Мальорка» сенсационно переиграла «Атлетико», забив решающий мяч на 91-й минуте
Футбол Примерa (Испания)
4 декабря 22:09
«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
«Атлетико» разгромил «Кадис», забив четырежды во втором тайме
Футбол Примерa (Испания)
28 ноября 21:29
Два испанских гранда готовы вступить в борьбу за Ляказетта
Два испанских гранда готовы вступить в борьбу за Ляказетта
Футбол Примерa (Испания)
25 ноября 19:41
Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов
Алькантара стал автором лучшего гола 5-го тура Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 15:58

Новости: Футбол

Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными
Послесловие
Матч против «Шерифа» – очередная иллюстрация проблем с психологией у «Шахтера» при Де Дзерби. У тренера нет «химии» со своими подопечными
Лига чемпионов UEFA
01:55
Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Три удаления и три гола после 90-й минуты. «Атлетико» на выезде победил «Порту» и вышел в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
00:48
«Реал» переиграл «Интер» на «Бернабеу» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места
«Реал» переиграл «Интер» на «Бернабеу» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места
Лига чемпионов UEFA
00:35
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Бешикташ», но вылетела в Лигу Европы
Дортмундская «Боруссия» разнесла «Бешикташ», но вылетела в Лигу Европы
Лига чемпионов UEFA
00:24
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
Лига чемпионов UEFA
00:09
«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
«Шахтер» пропустил от «Шерифа» Вернидуба на последних секундах и завершил Лигу чемпионов без побед
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:55
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Лига чемпионов. «Шахтер» и «Шериф» сыграли вничью. Как это было
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:52
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:15
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:12
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 17:43
3
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00