Три украинца в старте. Состав «Шахтера» на матч ЛЧ с «Интером»
Сегодня 24-го ноября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером».
Тренер «горняков» Роберто Де Дзерби уже определился со списком футболистов, которые выйдут в стартовом составе.
НОВОСТИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2021
Наш состав на суперматч с «Интером».
Следите за игрой онлайн: https://t.co/mGQibRKa7W.#Shakhtar #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/6nx8EBypXf
Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги также выбрал игроков, которые с первых минут выйдут на поле.
| LINE-UP— Inter (@Inter_en) November 24, 2021
The cast for #InterShakhtar pic.twitter.com/kFAtfho8Lz
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Онлайн трансляция «Интер» – «Шахтер». Начало – в 19:45.
Все возможные расклады в группе «Шахтера» перед матчем пятого тура.