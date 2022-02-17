Лига Европы. «Барселона» сыграла вничью с «Наполи». Как это было
Три зимних новичка «Барселоны» попали в стартовый состав команды на игру с «Наполи»
Посмотрим, как они помогут команде Хави в атаке
17 февраля 19:40
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Getty Images
Стали известны составы на стыковой матч Лиги Европы между «Барселоной» и «Наполи».
«Барселона»: тер Стеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг, Нико Гонсалес, Педри, Обамеянг, Траоре, Ферран Торрес.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз, Инсинье, Осимхен.
Матч начнется в 19:45. Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Наполи».
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