Триллер в Италии: «Лацио» и «Удинезе» забили 8 на двоих, гости спасли ничью на 99-й минуте

Римляне побеждали 4:3 после 1:3, но все равно не набрали 3 очка

Фото: Getty Images

В 15-м туре чемпионата Италии состоялся довольно драматичный матч – «Лацио» и «Удинезе» на «Стадио Олимпико» в Риме устроили голевую перестрелку.

После 1-го тайма «Удинезе» побеждал 3:1, все для гостей складывалось как нельзя лучше.

Но во 2-м тайме «Лацио» восстал и сумел забить трижды, не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Все шло к победе «Лацио», но «Удинезе» умудрился сравнять на 99-й минуте, спасительным был гол Арслана.

Отметим, что не обошлось и без удалений: Уже на 57-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Габбарона, но недолго команды были в неровных составах, Молину из «Удинезе» удалили на 69-й.

Сумасшедшая ничья, которая в рамках турнирной таблицы Серии А почти ничего не дает командам. «Лацио» остался 9-м с 22 очками, «Удинезе» имеет 16 баллов (14 место).

Серия А, 15-й тур

«Лацио» – «Удинезе» 4:4

Голы: Иммобиле, 34, Педро, 51, Милинкович-Савич, 56, Ачерби, 79 – Бету, 17, 32, Молина, 44, Арслан, 90+9

«Лацио»: Рейна, Ладзари, Габаррон, Ачерби, Хюсай, Милинкович-Савич, Катальди (Дзакканьи, 78), Луис Альберто (Башич, 64), Фелипе Андерсон (Раду, 59), Иммобиле, Педро.

«Удинезе»: Сильвестри, Перес, Родриго Бекао (Нюйтинк, 75), Самир (Форестьери, 87), Удоджи, Молина, Яяло (Арслан, 63), Уолас, Деулофеу (Соппи, 75), Саксесс (Пуссетто, 63), Бету.

Предупреждения: Родриго Бекао (29), Габаррон (37), Иммобиле (40), Молина (53), Соппи (90), Удоджи (90).

Удаления: Габаррон (57), Молина (69), Уолас (90).

Обзор матча: