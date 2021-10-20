Триллер в Москве: «Спартак» и «Лестер» забили 7 мячей на двоих, форвард англичан сделал покер
В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» принимал «Лестер».
Команды выдали невероятный матч, сначала москвичи выигрывали 2:0, а затем пропустили 4 мяча от форварда «Лестера» Петсона Даки, который оформил покер.
Гол Соболева в концовке сократил отставание москвичей в счете, но на большее «Спартак» не наиграл.
3:4, «Спартак» проигрывает «Лестеру» в родных стенах. Это первая победа «Лестера» в групповом раунде Лиги Европы.
Лига Европы, 3-й тур
«Спартак» – «Лестер» 3:4
Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 – Дака, 45, 48, 54, 78
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 90), Соболев.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.
Предупреждения: Рикарду Перейра (30), Литвинов (33), Сумаре (88), Ломовицкий (90).
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