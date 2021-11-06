Триллер в УПЛ. «Рух» отыгрался с 0:3 у «Черноморца», но все равно остался без очков

Команды забили 7 мячей на двоих

Леонид Кучук / Фото: ФК Рух

В матче 14-го тура УПЛ «Черноморец» играл с «Рухом».

В середине первого тайма одесситы сделали хороший задел для победы, забив 2 мяча за 8 минут, голы на счету Ваната и Авагимяна.

В начале 2-го тайма Цитаишвили сделал счет 3:0 в пользу «Черноморца» и чуть ли не закрыл игру.

Но «рух» начал оживать и сделал почти невозможное: за 12 минут забил 3 мяча и сделал счет 3:3.

Но «Черноморец» все же не упустил победу, гол Тлумака на 84-й минуте стал решающим.

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» набрал 11 очков и покинул зону вылета. «Рух» остался с 13-ю баллами.

УПЛ, 14-й тур

«Черноморец» – «Рух» 4:3

Голы: Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 – Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Биловар, Кузик, Скорко, Михайленко (Кравченко, 89), Вачиберадзе (Тлумак, 74), Авагимян (Путря, 78), Цитаишвили, Исаенко (Билошевский, 73), Ванат (Бугай, 78).

«Рух»: Панькив, Сыч, Федорчук, Белый, Мысык, Карасюк, Альваренга (Де Росарио, 61), Мартынюк, Таллес, Борячук (Рунич, 61), Лях (Бойчук, 40).

Предупреждения: Мартынюк (40), Сыч (42), Кучерук (53), Ванат (64), Мысык (83).