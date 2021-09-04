Триппьер зимой может переехать в Манчестер

«Юнайтед» заинтересован в игроке, но не смог его подписать из-за обилия других покупок

Киран Триппьер / Фото: Sky Sports

Руководство «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно планирует совершить трансфер защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, сообщает Mundo Deportivo.



На текущий момент известно, что трансфер мог бы состояться летом и англичанин уже подыскивал себе жилье в Манчестере. Однако, «Атлетико» отказался вести переговоры.

«Манчестер Юнайтед» подписал в летнее трансферное окно контракты с защитника мадридского «Реала» Рафаэлем Вараном, полузащитником «Боруссии» Джейданом Санчо и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.