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Триумф, который невозможно забыть. 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок UEFA

«Горняки» переиграли «Вердер» в финале
Футбол В Европе
20 мая 10:45
Триумф, который невозможно забыть. 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок UEFA
История
Фото: УНИАН

Ровно 12 лет назад, в 2009-м году, донецкий «Шахтер» стал обладателем последнего в истории Кубка UEFA (В 2010-м году турнир уже назывался Лигой Европы).

В финальном матче «Шахтер» одолел бременский «Вердер». Счет открыл Луис Адриано, но после ошибки Андрея Пятова со штрафного отличился Налдо, игра перешла в овертайм.

Решающий мяч забил Жадсон, который и принес «Шахтеру» титул.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Вердер

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