Стали известны новые подробности касательно возможного трансфера хавбека сборной Италии в «Шахтер»
Триумф, который невозможно забыть. 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок UEFA
«Горняки» переиграли «Вердер» в финале
Фото: УНИАН
Ровно 12 лет назад, в 2009-м году, донецкий «Шахтер» стал обладателем последнего в истории Кубка UEFA (В 2010-м году турнир уже назывался Лигой Европы).
В финальном матче «Шахтер» одолел бременский «Вердер». Счет открыл Луис Адриано, но после ошибки Андрея Пятова со штрафного отличился Налдо, игра перешла в овертайм.
Решающий мяч забил Жадсон, который и принес «Шахтеру» титул.
День в истории 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА в Стамбуле pic.twitter.com/5d3FjQqHa2— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 20, 2021