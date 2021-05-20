Триумф, который невозможно забыть. 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок UEFA

«Горняки» переиграли «Вердер» в финале

История

Фото: УНИАН

Ровно 12 лет назад, в 2009-м году, донецкий «Шахтер» стал обладателем последнего в истории Кубка UEFA (В 2010-м году турнир уже назывался Лигой Европы).

В финальном матче «Шахтер» одолел бременский «Вердер». Счет открыл Луис Адриано, но после ошибки Андрея Пятова со штрафного отличился Налдо, игра перешла в овертайм.

Решающий мяч забил Жадсон, который и принес «Шахтеру» титул.