Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби
Бельгиец отметился в первом же матче за «синих»
19:25
Ромелу Лукаку / фото - FC Chelsea
Ромелу Лукаку, перешедший из «Интера» в «Челси» этим летом за 115 миллионов евро, впервые вышел в основном составе «синих».
Бельгийский форвард уже на 15-й минуте отпраздновал свой дебют голом в ворота «Арсенала».
What a play from Lukaku pic.twitter.com/NwHGANgGnF— ggg (@Gideomatic_) August 22, 2021
Нападающий вернулся в лондонский клуб спустя 7 лет. В первый свой период пребывания в стане «аристократов» игрок не закрепился в составе и вынужден был покинуть команду.
Напомним, в сети появилось видео первого визита Лукаку на «Стэмфорд Бридж», где бельгиец не смог сдержать эмоции.
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