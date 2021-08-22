Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби

Бельгиец отметился в первом же матче за «синих»

Ромелу Лукаку / фото - FC Chelsea

Ромелу Лукаку, перешедший из «Интера» в «Челси» этим летом за 115 миллионов евро, впервые вышел в основном составе «синих».

Бельгийский форвард уже на 15-й минуте отпраздновал свой дебют голом в ворота «Арсенала».

What a play from Lukaku pic.twitter.com/NwHGANgGnF — ggg (@Gideomatic_) August 22, 2021

Нападающий вернулся в лондонский клуб спустя 7 лет. В первый свой период пребывания в стане «аристократов» игрок не закрепился в составе и вынужден был покинуть команду.

Напомним, в сети появилось видео первого визита Лукаку на «Стэмфорд Бридж», где бельгиец не смог сдержать эмоции.