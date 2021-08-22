Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 2
Сегодня 20
Завтра 8
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Интер - Дженоа 4:0 Окончен
21:45 Эмполи - Лацио 1:3 Окончен
21:45 Торино - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 0:2 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Колос - Александрия 0:0 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 0:2 2-й тайм
21:45 Наполи - Венеция -:- Запланирован
21:45 Рома - Фиорентина -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 0:0 1-й тайм
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:0 2-й тайм
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован

Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби

Бельгиец отметился в первом же матче за «синих»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:25
Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби
Ромелу Лукаку / фото - FC Chelsea

Ромелу Лукаку, перешедший из «Интера» в «Челси» этим летом за 115 миллионов евро, впервые вышел в основном составе «синих».

Бельгийский форвард уже на 15-й минуте отпраздновал свой дебют голом в ворота «Арсенала».

Нападающий вернулся в лондонский клуб спустя 7 лет. В первый свой период пребывания в стане «аристократов» игрок не закрепился в составе и вынужден был покинуть команду.

Напомним, в сети появилось видео первого визита Лукаку на «Стэмфорд Бридж», где бельгиец не смог сдержать эмоции.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Ромелу Лукаку Арсенал Лондон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:20
Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте приносит «Челси» победу над «Арсеналом»
Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте приносит «Челси» победу над «Арсеналом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:18
«Арсенал» подписал английского конкурента для Лено
«Арсенал» подписал английского конкурента для Лено
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 августа 22:58
«Челси» продлил Бакайоко и отпустит его в аренду в «Милан»
«Челси» продлил Бакайоко и отпустит его в аренду в «Милан»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20 августа 12:53
«Арсенал» подписал хавбека «Реала» за 40 миллионов евро
«Арсенал» подписал хавбека «Реала» за 40 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
20 августа 11:12
Официально. «Лион» арендовал у «Челси» чемпиона Европы-2020
Официально. «Лион» арендовал у «Челси» чемпиона Европы-2020
Футбол Лига 1 (Франция)
19 августа 22:57

Новости: Футбол

Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в непростом матче с «Кельном»
Дубль Гнабри принес «Баварии» победу в непростом матче с «Кельном»
Бундеслига (Германия)
20:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Чемпионат Англии. «Арсенал» проиграл «Челси». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
20:20
Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте приносит «Челси» победу над «Арсеналом»
Лондон – синий! Лукаку своим голом в дебюте приносит «Челси» победу над «Арсеналом»
Премьер-Лига (Англия)
20:18
Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»
Остап Маркевич: «Мариуполю» нужно усиления состава»
20:06
«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
Примерa (Испания)
19:59
Капитан «Александрии» сравнил подходы Шарана и Гуры
Капитан «Александрии» сравнил подходы Шарана и Гуры
Украинская Премьер-лига
19:37
Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби
Триумфальное возвращение. Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в лондонском дерби
Премьер-Лига (Англия)
19:25
Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил оставить его в запасе на стартовый матч нового сезона Серии А
Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил оставить его в запасе на стартовый матч нового сезона Серии А
Серия А (Италия)
19:23
Петраков: «Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу»
Петраков: «Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу»
Сборная Украины
19:10
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
51
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости