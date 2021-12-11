Триумфального возвращения на «Энфилд» не вышло. «Астон Вилла» Джеррарда уступила «Ливерпулю»
В матче 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле принимал «Астон Виллу».
Во втором тайме хозяева получили право на пенальти, когда Мингс сбил в штрафной Мохаммеда Салаха.
Египтянин хладнокровно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч прямо рядом со стойкой.
Бывшему капитану «скаузеров» Стивену Джеррарду не удалось отобрать у своей родной команды на «Энфилде» очки во главе «Астон Виллы».
«Ливерпуль» также как и «Манчестер Сити» одержал победу в этом туре и отстает от «горожан» на 1 пункт.
АПЛ, 16-й тур
«Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:0
Голы: Салах, 67 (пен.)
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 84), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58), Салах, Мане (Минамино, 88).
«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис, Кэш, Янг (Буэндиа, 69), Рэмзи (Ингз, 74), Уоткинс.
Предупреждения: ван Дейк (13), Накамба (19), Уоткинс (24).
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