Триумфального возвращения на «Энфилд» не вышло. «Астон Вилла» Джеррарда уступила «Ливерпулю»

Единственный гол был забит с пенальти

Стивен Джеррард / фото - Aston Villa

В матче 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле принимал «Астон Виллу».

Во втором тайме хозяева получили право на пенальти, когда Мингс сбил в штрафной Мохаммеда Салаха.

Египтянин хладнокровно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч прямо рядом со стойкой.

Бывшему капитану «скаузеров» Стивену Джеррарду не удалось отобрать у своей родной команды на «Энфилде» очки во главе «Астон Виллы».

«Ливерпуль» также как и «Манчестер Сити» одержал победу в этом туре и отстает от «горожан» на 1 пункт.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 16-й тур

«Ливерпуль» – «Астон Вилла» 1:0

Голы: Салах, 67 (пен.)

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 84), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58), Салах, Мане (Минамино, 88).

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба (Сансон, 57), Дуглас Луис, Кэш, Янг (Буэндиа, 69), Рэмзи (Ингз, 74), Уоткинс.

Предупреждения: ван Дейк (13), Накамба (19), Уоткинс (24).