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Трое игроков, не включенных в заявку на Евро, покинули расположение сборной Украины
Еще двое уедут на следующий день
21:02
Богдан Леднев / Фото - УАФ
Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Артем Бондаренко и Богдан Леднев покинули лагерь сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На следующий день из расположения национальной команды уедут еще двое игроков. Это голкипер Андрей Лунин и оборонец Богдан Михайличенко.
Все пятеро футболистов не были включены в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.
«Сине-желтые» в заключительном товарищеском матче перед турниром разбила Кипр (4:0).
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