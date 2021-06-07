Трое игроков, не включенных в заявку на Евро, покинули расположение сборной Украины

Еще двое уедут на следующий день

Богдан Леднев / Фото - УАФ

Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Артем Бондаренко и Богдан Леднев покинули лагерь сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На следующий день из расположения национальной команды уедут еще двое игроков. Это голкипер Андрей Лунин и оборонец Богдан Михайличенко.

Все пятеро футболистов не были включены в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

«Сине-желтые» в заключительном товарищеском матче перед турниром разбила Кипр (4:0).