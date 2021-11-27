Троих руководителей «Ювентуса» подозревают в крупных финансовых махинациях

Финансовая полиция проверяет отчетность клуба

Андреа Аньелли / фото - FootBoom

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и экс-спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас работает в «Тоттенхэме», находятся под следствием, сообщает портал La Gazzetta dello Sport. Функционеров подозревают в ложной отчетности и приросте капитала в размере 50 млн евро.

Источник сообщает, что финансовая полиция прибыла вчера в штаб-квартиру «Юве» для сбора информации и всех необходимых документов. Полиция будет рассматривать отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год.

Напомним, «Ювентус» отыскал альтернативу Влаховичу в Англии.