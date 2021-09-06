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Трубин: «Больше 180-200 км/час никогда не ездил»

Голкипер «Шахтера» высказался о важности транспорта
Футбол Украинская Премьер-лига
10:54
Трубин: «Больше 180-200 км/час никогда не ездил»
Анатолий Трубин / Фото: Twitter

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «BurBuzz» рассказал о манере своей езды на авто.

- Какую максимальную скорость развивал за рулем машины?

– Не могу сказать, что прямо фанатею от машин. Мне кажется, было это на Бориспольской трассе. 180-200 км/час – это максимум. Но я не могу сказать, что не разбираюсь в автомобилях.

Просто когда появляется машина, все по-другому становится. Потом без нее как без рук. Потом отдавал ее в ремонт, надо было на такси. Было так тяжело, а так сел и поехал, когда нужно.

Ездили на базу в Святошино. Постоянно надо кого-то ждать, потому что ездили по три-четыре человека – тот покупается, тот поест. А так ты захотел остаться – остался, захотел уехать – уехал.

Я не считаю, что езжу прямо супербыстро. Бывает, иногда не нравится стоять в пробках, но чтобы быстро ездить – нет


Ранее Трубин назвал нормальную зарплату для молодого футболиста в Украине.

Петр Приходько
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Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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