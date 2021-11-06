Севидов: «От «Шахтера» мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, но пока нет сказочного футбола»
Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»
Игра состоится 7 ноября
Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями клубному Youtube-каналу от матча с «Колосом» в 14-м туре УПЛ и о восстановлении после Лиги чемпионов.
«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.
«Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок».
Игра состоится 7 ноября.
«Шахтер» на три очка отстает от «Динамо» в таблице УПЛ.