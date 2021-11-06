Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»

Игра состоится 7 ноября

Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями клубному Youtube-каналу от матча с «Колосом» в 14-м туре УПЛ и о восстановлении после Лиги чемпионов.

«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления. «Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок».

Игра состоится 7 ноября.

«Шахтер» на три очка отстает от «Динамо» в таблице УПЛ.