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Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»

Игра состоится 7 ноября
Футбол Украинская Премьер-лига
14:35
Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»
Фото: ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями клубному Youtube-каналу от матча с «Колосом» в 14-м туре УПЛ и о восстановлении после Лиги чемпионов.

«Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, что каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

«Колос» всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, будут их поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и тяжелый поединок».

Игра состоится 7 ноября.

«Шахтер» на три очка отстает от «Динамо» в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Колос Анатолий Трубин

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