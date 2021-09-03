Трубин: «Даже не пробовал пить и курить»
Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем отношении к вредным привычкам:
«Я вообще не пью и не курю. Даже не пробовал. В жизни можно развлекаться и расслабляться и без алкоголя. Не вижу в этом нужды. Ни разу не был на вечеринках и в ночном клубе.
Это вопрос того, что есть цель, к которой нужно идти. Есть другой отдых, более положительный для себя – с семьей, на природе, шашлыки. Это круто. А ездить в клубы и напиваться – я этого не понимаю.
Кроме того, есть мероприятия, встречи, прогулки. Я у меня такая жизнь, я от нее кайфую и ни на что не жалуюсь. Мне так нормально».
Игрок уже в 20 лет смог стать первым выбором в рамке донецкого «Шахтера», а также получить вызов в сборную Украины.
На сентябрьские матчи национальной команды голкипер не поехал с командой, так как восстанавливается после операции.
Напомним, Трубин назвал нормальную зарплату для молодого футболиста в Украине.
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