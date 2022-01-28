Трубин: «Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми сильными командами»

Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от работы с Роберто Де Дзерби – главным тренером «горняков».

– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?

– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.

– На перерыв «Шахтер» ушел в ранге лидера УПЛ, опережая «Динамо» на 2 очка. Для «Шахтера» это хороший задел или это еще ни о чем не говорит?

– Считаю, что это только начало. Самое интересное будет впереди. Нужно, чтобы мы на первом месте закончили сезон УПЛ в мае. Сейчас, конечно, приятно быть лидером. Но это еще ничего не означает.