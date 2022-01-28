Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Трубин: «Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми сильными командами»

Вратарь «Шахтера» высказался о тренере команды
Футбол Украинская Премьер-лига
14:49
Трубин: «Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми сильными командами»
Анатолий Трубин / Фото: Getty Images

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от работы с Роберто Де Дзерби – главным тренером «горняков».

– С этого сезона у «Шахтера» новый главный тренер – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от работы с итальянским специалистом?

– Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

– Можно сказать, что Де Дзерби – неординарный тренер? Он много рискует, идет на нестандартные шаги. Игроки это замечают?

– У каждого тренера свое видение. Я считаю, что это нормально. Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс.

– На перерыв «Шахтер» ушел в ранге лидера УПЛ, опережая «Динамо» на 2 очка. Для «Шахтера» это хороший задел или это еще ни о чем не говорит?

– Считаю, что это только начало. Самое интересное будет впереди. Нужно, чтобы мы на первом месте закончили сезон УПЛ в мае. Сейчас, конечно, приятно быть лидером. Но это еще ничего не означает.


Ранее Трубин назвал лучший и худший матчи «Шахтера» в сезоне.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анатолий Трубин Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»
Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:51
Трубин назвал худший и лучший матчи «Шахтера» в этом сезоне
Трубин назвал худший и лучший матчи «Шахтера» в этом сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
14:27
Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»
Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:07
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 07:45

Новости: Футбол

Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
Украинская Премьер-лига
16:40
Молодой талант «Барселоны»: «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Месси нет рядом»
Молодой талант «Барселоны»: «Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что Месси нет рядом»
Примерa (Испания)
16:25
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
16:10
Вирт: «У «Вереса» запланировано пять тренировок с неприятной работой»
Вирт: «У «Вереса» запланировано пять тренировок с неприятной работой»
Украинская Премьер-лига
16:01
«Металлист» подписал еще одного легионера
«Металлист» подписал еще одного легионера
Первая лига
15:56
Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»
Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»
Украинская Премьер-лига
15:51
«Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу»
Примерa (Испания)
14:55
Трубин: «Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми сильными командами»
Трубин: «Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми сильными командами»
Украинская Премьер-лига
14:49
Девушка Роналду: «В начале отношений Криштиану приезжал забирать меня после работы на «Бугатти», коллеги были в шоке»
Девушка Роналду: «В начале отношений Криштиану приезжал забирать меня после работы на «Бугатти», коллеги были в шоке»
В Европе
14:40
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
6
Все новости