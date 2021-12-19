Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин оценил первые полгода Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «горняков»:

Он не дает никому послабления, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бурлят эмоции – тебя самого распирает, хочется помогать команде».