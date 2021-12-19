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Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»

Итальянец уже полгода работает с донецким клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:25
Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин оценил первые полгода Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «горняков»:

«Это шаг вперед для всего «Шахтера». Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает потенциал еще больше. Так с каждым игроком.

Он не дает никому послабления, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бурлят эмоции – тебя самого распирает, хочется помогать команде».

Итальянец уже успел с донецкой командой выиграть первый трофей в своей карьере тренера – Суперкубок Украины, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.

Напомним, Де Дзерби назвал условие, при котором вернется в Италию.

Павел Харченко
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Теги

Роберто Де Дзерби Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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