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Трубин: «Де Дзерби никому не дает послабления, постоянно требует, чтобы все было идеально»
Итальянец уже полгода работает с донецким клубом
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин оценил первые полгода Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «горняков»:
«Это шаг вперед для всего «Шахтера». Прошло уже полгода. Он открывает меня по-новому, раскрывает потенциал еще больше. Так с каждым игроком.
Он не дает никому послабления, постоянно требует, чтобы у нас все было идеально. Когда во время матча рядом со скамейкой бурлят эмоции – тебя самого распирает, хочется помогать команде».
Итальянец уже успел с донецкой командой выиграть первый трофей в своей карьере тренера – Суперкубок Украины, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.
Напомним, Де Дзерби назвал условие, при котором вернется в Италию.
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