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Трубин: «Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся»

Вратарь сборной Укрианы – старте чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
10:10
Трубин: «Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся»
Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мнением сайту УАФ о подготовке команды к старту Евро-2020.

«Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника предстоит сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся».

Ты вообще с нетерпением ждал старт Евро?

«В целом – да. Если бы он состоялся на год раньше, то я бы как болельщик следил за ним. Вдвойне приятно, что тоже сыграю на таком турнире».

Сегодня вы тренировались под дождем. В чем отличие от занятий на сухом покрытии?

«Если не было бы луж сегодня на поле, то погода была бы хорошая, не жарко. В дождь любому игроку хорошо тренироваться.

Скользкий мяч – пустяки, мы к этому привыкли. Нет какого-то особенного утруждения в тренировках под дождем».

Игра с Нидерландами состоится 13 июня.

Смотреть онлайн матч Нидерланды - Украина можно будет на нашем сайте.


Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Анатолий Трубин

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