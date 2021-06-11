Трубин: «Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся»

Вратарь сборной Укрианы – старте чемпионата Европы

Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мнением сайту УАФ о подготовке команды к старту Евро-2020.

«Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника предстоит сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся».

Ты вообще с нетерпением ждал старт Евро?

«В целом – да. Если бы он состоялся на год раньше, то я бы как болельщик следил за ним. Вдвойне приятно, что тоже сыграю на таком турнире».

Сегодня вы тренировались под дождем. В чем отличие от занятий на сухом покрытии?

«Если не было бы луж сегодня на поле, то погода была бы хорошая, не жарко. В дождь любому игроку хорошо тренироваться. Скользкий мяч – пустяки, мы к этому привыкли. Нет какого-то особенного утруждения в тренировках под дождем».

Игра с Нидерландами состоится 13 июня.

Смотреть онлайн матч Нидерланды - Украина можно будет на нашем сайте.