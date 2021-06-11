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Трубин: «Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся»
Вратарь сборной Укрианы – старте чемпионата Европы
10:10
Фото: УАФ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мнением сайту УАФ о подготовке команды к старту Евро-2020.
«Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника предстоит сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся».
Ты вообще с нетерпением ждал старт Евро?
«В целом – да. Если бы он состоялся на год раньше, то я бы как болельщик следил за ним. Вдвойне приятно, что тоже сыграю на таком турнире».
Сегодня вы тренировались под дождем. В чем отличие от занятий на сухом покрытии?
«Если не было бы луж сегодня на поле, то погода была бы хорошая, не жарко. В дождь любому игроку хорошо тренироваться.
Скользкий мяч – пустяки, мы к этому привыкли. Нет какого-то особенного утруждения в тренировках под дождем».
Игра с Нидерландами состоится 13 июня.
Смотреть онлайн матч Нидерланды - Украина можно будет на нашем сайте.
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