Трубин: «Генк» действовал так, как мы и ожидали. Сюрприза не было»

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал победу «горняков» в первом матче против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).

«Генк» – хорошая команда. Был очень интересный матч. Мы готовились к такой игре от соперника, «Генк» действовал так, как мы и ожидали. Какого-то сюрприза от «Генка» не было. Два бразильца в центре обороны? С этим проблем не было. Футбольный язык один, поэтому никакого недопонимания не было.

Мы старались использовать Траоре. Соперник играл один в один, и у нас впереди было много пространства. Поэтому мы старались использовать физическую мощь Траоре и часто выходили из обороны с помощью длинных передач.