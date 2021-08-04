Трубин: «Генк» действовал так, как мы и ожидали. Сюрприза не было»
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал победу «горняков» в первом матче против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1).
Думаю, что даже самый опытный футболист нервничает перед матчами. Это нормально, если есть волнение. Но когда ты выходишь на поле, волнение пропадает. Что касается болельщиков, лично мне очень приятно играть на глазах у зрителей, ведь чувствуется атмосфера футбола. И мне очень понравился стадион – трибуны были очень близко к полю.
«Генк» – хорошая команда. Был очень интересный матч. Мы готовились к такой игре от соперника, «Генк» действовал так, как мы и ожидали. Какого-то сюрприза от «Генка» не было. Два бразильца в центре обороны? С этим проблем не было. Футбольный язык один, поэтому никакого недопонимания не было.
Мы старались использовать Траоре. Соперник играл один в один, и у нас впереди было много пространства. Поэтому мы старались использовать физическую мощь Траоре и часто выходили из обороны с помощью длинных передач.
Ранее экс-форвард «Шахтера» Алексей Белик заявил, что «горняки» по игре еще могут прибавить.
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