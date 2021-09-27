Трубин и Супряга получили вызов в сборную, но молодежную

Команду Ротаня ждут важные матчи отбора на Евро-2023

Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Молодежная сборная Украины в октябре проведет два матча отбора на Евро-2023. 8-го числа состоится матч против Франции, 12-го – с Фарерскими островами.

Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал 25 игроков на ближайшие игры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Примечательно, что в список вошли голкипер Анатолий Трубин и форвард Владислав Супряга.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Анатолий Трубин («Шахтер»)

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (оба – «Динамо»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух»), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец»)

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо»), Викентий Волошин («Десна»), Иван Желизко («Валмиера»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба – «Шахтер»)

Нападающие: Владислав Cупряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен»)

Резервный список

Никита Турбаевский («Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко (оба – «Заря»), Денис Кузик, Богдан Билошевский, Владислав Ванат (оба – «Черноморец»), Остап Притула («Рух»), Даниил Кравчук («Ворскла»)

Напомним, сборная Украины возглавляет группу H, не потеряв ни одного очка.