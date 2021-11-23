Индзаги: «Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду»
Трубин: «Как мы справимся с ответственностью – такую игру и покажем завтра»
«Горнякам» предстоит тяжелый матч с чемпионом Италии
23 ноября 19:43
Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер
Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против «Интера»:
Какие у тебя ожидания от этого матча?
«Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды мира. Мы понимаем, что нас ждет матч против хорошей команды. Мы знаем свои сильные качества, и завтра будем показывать их на поле».
Команда готова к матчу?
«Завтрашний матч покажет это. Особенно это касается ментальности – мы будем играть на полном стадионе, это большая ответственность. Как мы с ней справимся – такую игру и покажем завтра».
«Горняки» сыграют с «Интером» в Милане уже завтра, 24-го ноября в 19:45. Онлайн трансляция встречи.
Матч с «Шахтером» может пропустить ключевой футболист «нерадзурри».
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