Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в эфире программе «Великий Футбол» подвел итоги товарищеского матча против команды Бахрейна (1:1):
В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками и партнерами за свою игру потому, что сегодня я провалил игру. Плюс была ошибка, когда был назначен пенальти. Этот результат, в большей степени, на моей вине. Из-за этой глупой ошибки пропустили, потом начали спешить, отыгрываться. Второй тайм хорошо играли, в первом тайме в начале контролировали мяч, а потом чуть тяжело было, потому что после недельного цикла по 2 тренировки.
Считаю, неплохо играли. Не нужно было выходить на мяч, так как мяч уходил в сторону, как бы не было опасности, плюс наш защитник «сопровождал» и поэтому вообще не нужно было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию. Бахрейн хорошо прессинговал и бежал. Может, какое-то волнение было у тех, кто сегодня дебютировал. В любом матче важен результат, поэтому это будет хороший урок. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что это в 99% гол. Огромное спасибо болельщиком за то, что пришли на стадион, уже давно не было такой поддержки, столько людей.
Перед Евро-2020 национальную команду Украины ожидает еще два контрольных матча.
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