Трубин: «Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами, потому что я провалил игру с Бахрейном»

Анатлоий Трубин / Фото: football.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин в эфире программе «Великий Футбол» подвел итоги товарищеского матча против команды Бахрейна (1:1):



Считаю, неплохо играли. Не нужно было выходить на мяч, так как мяч уходил в сторону, как бы не было опасности, плюс наш защитник «сопровождал» и поэтому вообще не нужно было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию. Бахрейн хорошо прессинговал и бежал. Может, какое-то волнение было у тех, кто сегодня дебютировал. В любом матче важен результат, поэтому это будет хороший урок. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что это в 99% гол. Огромное спасибо болельщиком за то, что пришли на стадион, уже давно не было такой поддержки, столько людей.