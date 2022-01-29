Экс-игрок «Шахтера» оказался в чемпионате Португалии
Трубин: «Хорошая игра должна быть соединена с результатом»
Вратарь – о спарринге с «Мариуполем»
Фото: shakhtar.com
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин оценил спарринг на сборе в Турции против «Мариуполя».
«Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата.
Поэтому все должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру».
Матч завершился вничью (0:0).
Оценил игру тренер соперника Остап Маркевич.
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