В одном ряду со звездами «Реала» и «Барселоны». Трубин – в сборной лучших молодых игроков мира
Трубин: «Хорошо, что в Украине не одна команда претендует на чемпионство»
Вратарь отметил, что конкуренция в УПЛ является плюсом
Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин в шоу «Футбольный формат» высказался о борьбе с «Динамо» за золотые медали УПЛ.
«Игрокам «Шахтера» хотелось бы быть в отрыве на первом месте. Игрокам «Динамо» – точно так же. Хорошо, что две команды борются за чемпионство.
Нужно хорошо работать и заслуживать победы. К каждому матчу относиться скрупулезно, чтобы не терять глупых очков».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка перед зимним перерывом.
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