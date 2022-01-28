Трубин: «Хотелось забить «Мариуполю»
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями после контрольного матча против «Мариуполя» (0:0).
Конечно, хотелось забить, и как можно больше, чтобы почувствовать уверенность. А что касается игры, я считаю, были как хорошие отрезки, так и те моменты, которые можно и нужно улучшать. В целом неплохой день для нас. Нужно продолжать работать.
Везде и у всех бывают ошибки, плюс хорошо действовали вратари. Над этим также нужно работать, как и над всеми остальными компонентами. Я уверен, что с каждой тренировкой, с каждым контрольным матчем мы подойдем к тому, что будем реализовывать свои моменты, хорошо выходить из-под прессинга. Все компоненты подготовим к началу чемпионата.
Погода более-менее хорошая, поля, как и должны быть. Настраивались как на ответственный матч, потому что нужно показывать то, что требует от нас главный тренер. И победы нужны для чувства уверенности перед стартом.
Ранее полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко отметил, что «Мариуполь» хороший спарринг-партнер из-за наличия множества друзей.
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