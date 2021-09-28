Трубин: «Команда настроена показать лучший футбол и добыть 3 очка»

Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», который несколько минут назад стартовал на арене ОСК «Металлист» в Харькове.

«С каждым днем чувствую себя намного лучше. Потихоньку набираю. Чувствую, что уже готов конкурировать за место.»

Сегодня вы будете играть против действующего чемпионата Италии. Как команда настроена на такого соперника?

Тут никакие слова не нужны. Все и так прекрасно все понимают. Это Лига чемпионов. Очень важный матч, плюс первая игра была неудачной, поэтому команда по максимуму настроена на победу. Настроена показать лучший футбол и добыть 3 очка.