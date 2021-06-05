Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью пресс-службе клуба рассказал о конкуренции с Андреем Пятовым. Недавно ветеран продлил контракт с «горняками».
Андрея выбрали футболистом года, потому что он великолепный вратарь, очень много сделал для команды, легенда клуба. Пятов отлично показывал себя, как и во все годы в «Шахтере». У него огромное количество болельщиков. А когда лучшим игроком выбрали меня, это, как мне кажется, был больше аванс.
Мы закончили год матчем Лиги чемпионов, который людям запомнился. Хотя это ведь выбор болельщиков – я не могу знать точно. В еврокубках есть поединки, где не удается всегда атаковать, приходится обороняться, и тогда на голкипера ложится огромная ответственность. Есть и матчи, когда твоя команда постоянно идет вперед, а потом будет один момент, когда ты должен включиться, поймать, отбить или спасти, что достаточно тяжело.
Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям «Шахтера». Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться.
Напомним, оба вратаря были включены в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.
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