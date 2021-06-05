Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью пресс-службе клуба рассказал о конкуренции с Андреем Пятовым. Недавно ветеран продлил контракт с «горняками».

Мы закончили год матчем Лиги чемпионов, который людям запомнился. Хотя это ведь выбор болельщиков – я не могу знать точно. В еврокубках есть поединки, где не удается всегда атаковать, приходится обороняться, и тогда на голкипера ложится огромная ответственность. Есть и матчи, когда твоя команда постоянно идет вперед, а потом будет один момент, когда ты должен включиться, поймать, отбить или спасти, что достаточно тяжело.

Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям «Шахтера». Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться.