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Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»

Голкиперы борются за место в составе клуба и сборной
Футбол Украинская Премьер-лига
11:37
Трубин: «Конкуренция не дает расслабиться ни мне, ни Пятову»
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью пресс-службе клуба рассказал о конкуренции с Андреем Пятовым. Недавно ветеран продлил контракт с «горняками».

Андрея выбрали футболистом года, потому что он великолепный вратарь, очень много сделал для команды, легенда клуба. Пятов отлично показывал себя, как и во все годы в «Шахтере». У него огромное количество болельщиков. А когда лучшим игроком выбрали меня, это, как мне кажется, был больше аванс.

Мы закончили год матчем Лиги чемпионов, который людям запомнился. Хотя это ведь выбор болельщиков – я не могу знать точно. В еврокубках есть поединки, где не удается всегда атаковать, приходится обороняться, и тогда на голкипера ложится огромная ответственность. Есть и матчи, когда твоя команда постоянно идет вперед, а потом будет один момент, когда ты должен включиться, поймать, отбить или спасти, что достаточно тяжело.

Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям «Шахтера». Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться.

Напомним, оба вратаря были включены в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Анатолий Трубин Андрей Пятов Шахтер Донецк

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