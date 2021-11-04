Трубин: «Матч с «Реалом» – 50-й за «Шахтер», сделаю все, чтобы 100-й был победным»

Юный голкипер отметил юбилей во встрече Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал в своем Instagram тот факт, что матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:2) стал для него 50-м в первой команде.

Матч против «Реала» – мой 50-й за родную команду, «Шахтер». К сожалению, не смогли добыть победу, но показали хороший футбол. Продолжаем работать. Сделаю все, чтобы 100-й матч (и все до и после него) отмечать победами.

Ранее хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко отметил, что команде остается только борьба за Лигу Европы.