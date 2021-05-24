Трубин: «Моя игра с Бахрейном была ужасной»

Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался по поводу товарищеского матча против Бахрейна (1:1). Соперник получил право пробить пенальти после ошибки вратаря на выходе. Его слова передает пресс-служба УАФ.

Лично для меня любой матч национальной сборной очень ответственный и важный. Поэтому настраиваешься на него соответственно. Я не разделяю поединки на товарищеские и официальные, так как в национальной сборной нужно показывать свой максимум.

Пока не было конкретного разговора с Андреем Шевченко. Но я уверен, что он недоволен результатом, как и все мы. Сейчас нужно проанализировать свою игру и двигаться вперед.

Далее будет несколько выходных, после чего начнется второй сбор. Будем более конкретно готовиться непосредственно к Евро-2020.