Мудрик: «Хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат. К критике я уже привык»
Трубин: «Мудрику нужно быть стабильнее»
Вратарь поделился мнением о перспективном одноклубнике
3 сентября 16:37
Михаил Мудрик / фото - ФК "Шахтер"
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился мнением о перспективном одноклубнике Михаиле Мудрике. Вратарь дал совет 20-летнему полузащитнику.
«Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через хорошие действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно дать передачу в трудной ситуации.
Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше».
Ранее Трубин рассказал о своем отношении алкоголю и курению.
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