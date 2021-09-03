Трубин: «Мудрику нужно быть стабильнее»

Михаил Мудрик / фото - ФК "Шахтер"

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился мнением о перспективном одноклубнике Михаиле Мудрике. Вратарь дал совет 20-летнему полузащитнику.

Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше».