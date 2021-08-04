Трубин: «Мы пропустили незаслуженный мяч»

«Шахтер» переиграл «Генк» на выезде

Анатолий Трубин / Фото: Twitter

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о победе над «Генком» (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов в эфире телеканала «Футбол 1».

«Считаю, что мы неплохо играли, контролировали ход матча. Произошел этот гол, считаю, не особо заслуженный.

Самое главное, что команда не сломалась, показала свой характер. Было очень много моментов – чуть реализации, и мы будем забивать больше. Тогда это будет спокойней».



Ранее победу над «Генком» прокомментировал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.