Трубин: «Мы старались до последней секунды, но первый гол нас надломил психологически»

Вратарь «Шахтера» − о матче с «Ромой»

Анатолий Трубин / Фото: shakhtar.com

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал в эфире телеканала «Футбол 1» результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой».



Можно сказать, что этот евросезон был завершен еще в Риме и сегодня шансов было очень мало?

Нет, не согласен. Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Мы бились до последней секунды.

Первый тайм был более целостным.

Думаю, во втором тайме быстрый гол повлиял очень сильно психологически. Тяжело было. Но мы старались, до последней секунды верили и бились.

Ты зол такой игрой в защите, как при первом пропущенном?

Честно говоря, я еще не смотрел этот момент, мне тяжело сказать. Все было в движении, поэтому тяжело сказать. Я смотрел на мяч, видел, что был соперник, наши игроки.

Второй гол тоже тяжело комментировать?

Он чем-то напомнил первый гол в Риме. Опять же – нужно смотреть, разбирать.

Что говорил тренер в раздевалке в перерыве?

Тренер говорил, что нужно продолжать играть с такой же энергией, активностью. Только не хватало гола, нужно было забить. Считаю, первый гол надломил психологически.

Какие эмоции после дебютного евросезона?

Считаю, в ЛЧ мы неплохо выступили, вышли из тяжелой группы в ЛЕ. Но в ЛЕ мы должны были дальше проходить. Нам это было по силам, но мы проиграли «Роме».

Это команда может больше?

Конечно.

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