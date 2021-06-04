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Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»

А на 200%, считает голкипер
Футбол Евро-2020
14:00
Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»
Анатолий Трубин / Фото: Футбол 1/2/3

Голкипер сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о подготовке к чемпионату Европы. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Конкуренция с таким вратарем, как Андрей Пятов. Наверное, лучшей мотивации для роста не придумать?

– Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими. Конкуренция делает каждого сильнее. Она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею, ни другим вратарям «Шахтера». Просто место в стартовом составе одно, и просто так его не получишь – ты должен каждый день трудиться.

– Как настрой в сборной перед Евро?

– Настрой боевой. Все хотят показать хорошую игру, максимум собственный и командный. Сейчас у нас второй этап подготовки: выкладываемся, работаем, чтобы в матчах дать не сто, а двести своих процентов, и добиваться результата.

Батл Трубина и Бущана. Кто же будет основным на Евро?

Петр Приходько
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Теги

Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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