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Трубин: «На первую зарплату купил квартиру маме»

Красивый поступок голкипера
Евро Сборные
12:10
Трубин: «На первую зарплату купил квартиру маме»
Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Гокипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, на что потратил свою первую зарплату:

«На первую зарплату купил квартиру маме. Но это в профессиональном футболе. В академии клуба получал стипендию.

В свободное от футбола времени люблю проводить время с семьей и развиваться в других направлениях. Пытаюсь отпустить мысли о футболе, что бы сконцентрироваться на отдыхе и восстановлении.

Для меня вызов в национальную команду – это всегда позитивные эмоции. Это то, ради чего ты пытаешься стать лучше. Играть с лучшими футболистами своей страны против лучших исполнителей из других стран».

Напомним, уже 11 июня начнется Евро-2020. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Анатолий Трубин сборная Украины (футбол)

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