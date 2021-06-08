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Трубин: «На первую зарплату купил квартиру маме»
Красивый поступок голкипера
Анатолий Трубин / фото - FootBoom
Гокипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, на что потратил свою первую зарплату:
«На первую зарплату купил квартиру маме. Но это в профессиональном футболе. В академии клуба получал стипендию.
В свободное от футбола времени люблю проводить время с семьей и развиваться в других направлениях. Пытаюсь отпустить мысли о футболе, что бы сконцентрироваться на отдыхе и восстановлении.
Для меня вызов в национальную команду – это всегда позитивные эмоции. Это то, ради чего ты пытаешься стать лучше. Играть с лучшими футболистами своей страны против лучших исполнителей из других стран».
Напомним, уже 11 июня начнется Евро-2020. Сборная Украины сыграет на групповом этапе с Голландией, Австрией и Северной Македонией.
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