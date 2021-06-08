Трубин: «На первую зарплату купил квартиру маме»

Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Гокипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, на что потратил свою первую зарплату:

В свободное от футбола времени люблю проводить время с семьей и развиваться в других направлениях. Пытаюсь отпустить мысли о футболе, что бы сконцентрироваться на отдыхе и восстановлении.

Для меня вызов в национальную команду – это всегда позитивные эмоции. Это то, ради чего ты пытаешься стать лучше. Играть с лучшими футболистами своей страны против лучших исполнителей из других стран».