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Трубин назвал худший и лучший матчи «Шахтера» в этом сезоне

На перерыв «горняки» ушли лидерами УПЛ, но без путевки в евровесну
Футбол Украинская Премьер-лига
14:27
Трубин назвал худший и лучший матчи «Шахтера» в этом сезоне
Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер

Вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о главных моментах первой части сезона для «горняков».

В Лиге чемпионов «Шахтеру», как и в прошлом году, противостояли «Интер» и «Реал», а также «Шериф». Но на этот раз вы остались даже без евровесны. Это провал?

«Если говорить о результате, то понятное дело, что это был плохой результат. Но, я считаю, что в плане игры и в плане психологии каждого футболиста стало понятно, что мы можем намного больше и можем играть лучше. Даже с самыми лучшими командами Европы можно показывать свой футбол и играть, так как мы хотим, а не они».

С «Интером» «Шахтер» семь таймов кряду не пропускал в Лиге чемпионов, пока Джеко не оформил дубль во второй половине поединка в Милане. Как оцените свою игру в рамке в поединке против «нерадзурри»?

«Каждый матч – это отдельная история. Думаю, нет смысла обсуждать то, что было. И так уже много сказано. Конечно, понимаю, что ответный матч в Милане был далеко не идеальный. В большинстве ситуаций можно было действовать намного лучше. Такие игры показывают, что много работы предстоит проделать, чтобы стать еще лучше».

Кто из игроков «Интера» или «Реала» произвел наибольшее впечатление? У кого из звезд лучше всего поставлен удар?

«И «Интер», и «Реал» – команды хорошего уровня. И игроки там собраны очень высокого уровня. Кого-то одного выделить тяжело. Запомнился Хакан Чалханоглу из «Интера». У него было несколько опасных ударов и хороших подач со стандартов».

Можете назвать лучший и худший матчи «Шахтера» в осенней части сезона?

«Самый неудачный матч на евроарене – это, наверное, первый поединок с «Шерифом» в Лиге чемпионов, когда мы проиграли 0:2 на выезде. Самый неудачный матч в УПЛ – поражение от «Александрии» (1:2). Что касается самого лучшего матча, то это, наверное, победа над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины (3:0). А в Лиге чемпионов лучший поединок? Наверное, с «Реалом» в Мадриде. По игре с нашей стороны был хороший матч, но, к сожалению, результат 1:2 оставляет желать лучшего».

На зимний перерыв донецкая команда ушла в качестве единоличных лидеров УПЛ, опережая «Динамо» в таблице.

Напомним, Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Анатолий Трубин

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