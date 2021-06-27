Трубин: «Не могу сказать, что Швеция – однозначный фаворит матча с Украиной»

Анатолий Трубин / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин заявил, что не считает Швецию однозначным фаворитом предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020. Также вратарь выделил выступления Георгия Бущана среди всех представителей своего амплуа на турнире.

Любимое упражнение в сборной? Есть определенные дни, когда упор делается на разные аспекты вратарской игры, поэтому выделить что-то конкретное тяжело.

Я не могу выделить какое-то одно упражнение, потому что я не так давно в сборной, и для меня все новое и очень интересное. Я открываю себя с новой стороны.

Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на игру против Швеции все выйдут максимально заряженными. Для многих это один из самых важных матчей в карьере. Нужно показать, что наша команда – единое целое.

Кто из вратарей на ЕВРО произвел впечатление? Могу выделить Бущана. Он очень хорошо выступает. Отлично провел все матчи групповой стадии.