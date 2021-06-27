Трубин: «Не могу сказать, что Швеция – однозначный фаворит матча с Украиной»
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин заявил, что не считает Швецию однозначным фаворитом предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020. Также вратарь выделил выступления Георгия Бущана среди всех представителей своего амплуа на турнире.
Это уже плей-офф, поэтому не могу сказать, что Швеция – однозначный фаворит. Шансы будут 50 на 50. Выиграет тот, у кого будет больше желания.
Любимое упражнение в сборной? Есть определенные дни, когда упор делается на разные аспекты вратарской игры, поэтому выделить что-то конкретное тяжело.
Я не могу выделить какое-то одно упражнение, потому что я не так давно в сборной, и для меня все новое и очень интересное. Я открываю себя с новой стороны.
Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на игру против Швеции все выйдут максимально заряженными. Для многих это один из самых важных матчей в карьере. Нужно показать, что наша команда – единое целое.
Кто из вратарей на ЕВРО произвел впечатление? Могу выделить Бущана. Он очень хорошо выступает. Отлично провел все матчи групповой стадии.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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