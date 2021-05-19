Сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист»
Трубин: «Нужно набрать кондиции, показать сборной свои лучшие качества»
Вратарь хочет поехать на Евро
19 мая 14:28
Фото: shakhtar.com
Вратарь Анатолий Трубин рассказал сайту «Шахтера» о пребывании в сборной Украины.
«Все отлично. Были четыре дня выходных, поэтому чуть перезагрузился – достаточно, чтобы восстановиться. Теперь с новыми силами и хорошими эмоциями тренируемся».
В сборной есть новички. Всех знаешь?
«Конечно, со всеми знаком – либо играли вместе, либо против».
Какие у тебя ожидания от этого цикла, какие задания ставишь перед собой?
«В первую очередь – набрать физическую форму. Все-таки несколько дней отдохнул. Так что набрать кондиции, мощность, показывать свои лучшие качества и доказывать тренерскому штабу».
23 мая Украина сыграет против Бахрейна в контрольном матче.
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