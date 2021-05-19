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Трубин: «Нужно набрать кондиции, показать сборной свои лучшие качества»

Вратарь хочет поехать на Евро
Футбол Сборная Украины
19 мая 14:28
Трубин: «Нужно набрать кондиции, показать сборной свои лучшие качества»
Фото: shakhtar.com

Вратарь Анатолий Трубин рассказал сайту «Шахтера» о пребывании в сборной Украины.

«Все отлично. Были четыре дня выходных, поэтому чуть перезагрузился – достаточно, чтобы восстановиться. Теперь с новыми силами и хорошими эмоциями тренируемся».

В сборной есть новички. Всех знаешь?

«Конечно, со всеми знаком – либо играли вместе, либо против».

Какие у тебя ожидания от этого цикла, какие задания ставишь перед собой?

«В первую очередь – набрать физическую форму. Все-таки несколько дней отдохнул. Так что набрать кондиции, мощность, показывать свои лучшие качества и доказывать тренерскому штабу».

23 мая Украина сыграет против Бахрейна в контрольном матче.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Анатолий Трубин

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