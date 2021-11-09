Трубин: «Будет тяжелый матч, ведь на «Колос» придет много людей»
Трубин: «Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от преследователей»
Молодежная сборная Украины сыграет с Северной Македонией и Сербией
11:05
Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24
Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин высказался о предстоящих матчах с Северной Македонией и Сербией в квалификации молодежного Евро-2023.
«Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.
Будем показывать свой футбол и стараться добыть максимум очков».
Матч с Северной Македонией пройдет 11 ноября, против Сербии – 16-го.
Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о предстоящих встречах с Северной Македонией и Сербией.
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