Трубин: «Обо мне много пишут, но я не чувствую себя звездой»
Трубин – о конкуренции с Пятовым: «Хочешь быть лучшим? Ежедневно ты должен соревноваться с лучшими»
Вратарь признался, что выкладывается на тренировках
Фото: shakhtar.com
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился nachasi.com мнением о конкуренции с голкипером Андреем Пятовым в команде
«Меня часто спрашивают о конкуренции с легендой украинского футбола – Андреем Пятовым. Я здесь руководствуюсь только одному принципу. Хочешь быть лучшим? Ежедневно ты должен соревноваться с лучшими. Любая конкуренция делает сильнее обоих соперников – она не дает расслабиться ни мне, ни Андрею.
На каждой тренировке, на каждой игре мы стараемся приложить даже не 100, а 200% усилий и проявить себя по максимуму. Финальное решение, кто выйдет на поле, остается за тренером.
В команде такого уровня, как «Шахтер», нельзя расслабляться даже на секунду. Как только думаешь «я так классно играю, что могу все», в эту же секунду ты перестаешь быть лучшим. Мы все учимся друг у друга мастерства, выдержке, дисциплине. Даже несмотря на конкуренцию. Например, у Андрея я учусь психологической устойчивости: чтобы ни случилось на поле, он всегда остается спокойным и уверенным в себе».
Оба вратаря вызваны в сборную Украины на мартовские матчи
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