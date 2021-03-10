Трубин – о конкуренции с Пятовым: «Хочешь быть лучшим? Ежедневно ты должен соревноваться с лучшими»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился nachasi.com мнением о конкуренции с голкипером Андреем Пятовым в команде

На каждой тренировке, на каждой игре мы стараемся приложить даже не 100, а 200% усилий и проявить себя по максимуму. Финальное решение, кто выйдет на поле, остается за тренером.

В команде такого уровня, как «Шахтер», нельзя расслабляться даже на секунду. Как только думаешь «я так классно играю, что могу все», в эту же секунду ты перестаешь быть лучшим. Мы все учимся друг у друга мастерства, выдержке, дисциплине. Даже несмотря на конкуренцию. Например, у Андрея я учусь психологической устойчивости: чтобы ни случилось на поле, он всегда остается спокойным и уверенным в себе».