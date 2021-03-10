Трубин попал в топ-10 самых опытных игроков мира 2001-го года рождения
Трубин: «Обо мне много пишут, но я не чувствую себя звездой»
Вратарь «Шахтера» – о внимании СМИ к своей персоне
Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о внимании к своей персоне со стороны медиа.
«В последнее время медиа пишут обо мне все чаще. Впрочем, совсем не чувствую себя суперзвездой. Я не Роналду или Месси.
Я обычный человек: делаю то, что люблю больше всего в жизни. Играю в футбол. Просто в каждой игре я стараюсь показать свой лучший перформанс».
Напомним, Трубин попал в список самых опытных игроков мира, рожденных в 2001-м году.
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