Трубин: «Обо мне много пишут, но я не чувствую себя звездой»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о внимании к своей персоне со стороны медиа.

Я обычный человек: делаю то, что люблю больше всего в жизни. Играю в футбол. Просто в каждой игре я стараюсь показать свой лучший перформанс».